Isparta'da yurt öğrencilerinden oda ışıklarıyla TSK ve MEHMETÇİK mesajı

Isparta’da Murad Hüdavendigar ve Isparta Yurdu'nda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek amacıyla oda ışıklarıyla ‘TSK’ yazdılar.Isparta’da Murad Hüdavendigar ve Isparta Yurdu’nda kalan öğrenciler, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'’de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı’na destek vermek amacıyla Mehmetçik için yurt bahçesinde ışıklarıyla ve bedenleriyle ‘MEHMETÇİK’ yazdı. Öğrencilerin yaptığı bu davranış görenlerden büyük takdir topladı.