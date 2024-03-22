Yeni Düzenlemeyle Ilacı Bulamayanlara Tazminat Hakkı

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan yeni düzenlemeyle ilgili sevindirici haber geldi. Artık ilaç stoklarında bulunmayan ilaçların pahalı muadilini alan hastalara tazminat hakkı doğacak.

Belçika'nın örnek aldığı bu uygulama, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke liderliğinde hayata geçirilen düzenleme, hastaların ekonomik olarak desteklenmesini hedefliyor.

Yapılan Bakanlar Kurulu kararıyla, stoktaki ilaç eksikliği nedeniyle pahalı muadil bir ilacı satın almak zorunda kalan hastalar, ödedikleri ücret için tazminat talep etme imkanına sahip olacaklar.

Hastalara ödenecek tazminatlar, Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke tarafından "küçük bir vergi" olarak nitelendiriliyor ve ilaç sektöründen alınacak katkı paylarından sağlanacak. Bu düzenleme, ilaç stoklarının sürekliliğini ve hastaların mağduriyetinin önlenmesini amaçlıyor.