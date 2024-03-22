Kaçarı yok evi olan herkes ödeyecek

Mehmet Şimşek Ek Adımlar İçin Zorunlu Afet Sigortasını Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çoğu kişinin merakla beklediği zorunlu afet sigortasıyla ilgili önemli detayları paylaştı. Bakan Şimşek, ev sahiplerini yakından ilgilendiren bu adımın gerekli olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre, yılın 3. veya en geç 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortası uygulaması başlayacak. Bu yeni sistem, sadece depremleri değil, diğer doğal afet risklerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Zorunlu afet sigortasıyla ilgili olarak Şimşek, ev sahiplerini bilgilendirdi ve bu sigortanın önemini vurguladı. Türkiye'nin deprem riski taşıyan bir ülke olduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, sigortaların mutlaka yapılması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan depremlerin ardından oluşan zararların önemli bir kısmının sigorta tarafından karşılandığını ifade eden Bakan Şimşek, zorunlu afet sigortasının daha geniş kapsamlı olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Şimşek, zorunlu afet sigortasının yaygınlaşması ve genişlemesi için ek adımların atılacağını söyledi. Bu kapsamda, 2024 için bir reform programının hazırlandığını ve mevcut deprem sigortasının kapsamının genişletilmesinin bu programın bir parçası olduğunu belirtti.

Zorunlu afet sigortasının detaylarına da değinen Bakan Şimşek, bu sigortanın sadece binaları değil, aynı zamanda ev eşyalarını da kapsayacağını ve iklim değişikliğine karşı dirençli şehirlerin oluşturulması için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Böylece, Türkiye'nin doğal afetlere karşı hazırlıklı olması ve sigortacılık oranının artması hedefleniyor. Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla, ev sahipleri için zorunlu afet sigortasının önemi bir kez daha gündeme geldi.