Taziye Evi Temeli Atıldı: “Bu Birlik ve Beraberliğe Sahip Çıkalım”

Isparta Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde yapılacak olan modern taziye evinin temeli, yoğun bir katılımla gerçekleştirilen törenle atıldı. Projeye öncülük eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Isparta Belediyesi’nin destekleri ve Birlik Emek ve Kültür Derneği’nin (BEKDER) girişimleriyle inşa edilecek olan taziye evi için temel atma töreni düzenlendi. 1.250 metrekarelik alanda 4 katlı olarak inşa edilecek taziye evinde mescitler, taziye alanları, yemekhane ve misafirhane gibi birçok kullanım alanı bulunacak.

“Sözümüzü Tuttuk, Birlikte Başarıyoruz”

Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er ve çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Törende konuşan Başkan Başdeğirmen, yerel seçimler öncesinde BEKDER yönetimine verdiği taziye evi sözüne işaret ederek, “Belediye olarak üzerimize düşeni yaptık ve taziye evi için arazi tahsis ettik. Bu projenin Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Başdeğirmen, taziye evlerinin, özellikle doğu bölgelerinde yaygın bir gelenek olduğunu hatırlatarak, Isparta’nın bu projeden tüm vatandaşlarıyla fayda sağlayacağını belirtti. “Bu tür projeler, birlik ve beraberliğimizi pekiştirir. Türk, Kürt demeden, tüm vatandaşlarımızın bir arada olduğu bu manzara, dayanışmamızın bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Vali Erin: “Birlik ve Beraberliğin Simgesi”

Isparta Valisi Abdullah Erin, yaptığı konuşmada projenin önemine değindi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Erin, “Taziye geleneği, milletimizin önemli değerlerinden biridir. Bu binanın kısa sürede tamamlanacağına inanıyorum. Bu tür projeler, yalnızca fiziksel yapılar değil, aynı zamanda toplumsal bağlarımızı güçlendiren birer simgedir” dedi.

Modern Tasarım ve Çok Amaçlı Kullanım Alanı

BEKDER Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Turan, taziye evi projesinin detaylarını paylaştı. 4 katlı olarak tasarlanan yapıda, kadın ve erkek taziye alanlarının yanı sıra mescit, yemekhane ve misafirhane gibi bölümlerin yer alacağını belirtti. Turan, “Bu proje, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Başta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Dualarla Temel Atıldı

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet tarafından yapılan dua eşliğinde taziye evinin temeli atıldı. Katılımcılar, projenin kısa sürede tamamlanması ve vatandaşların hizmetine sunulması dileklerinde bulundu.

Taziye evi, tamamlandığında modern yapısı ve işlevselliğiyle Isparta halkına önemli bir hizmet sunacak.