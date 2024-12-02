Kış Lastiği Uygulaması Başladı: Tüm Araçlara Öneriliyor

Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, kış lastiği uygulamasının yalnızca ticari araçlar için zorunlu olduğunu belirtirken, güvenli seyahat için tüm araç sahiplerine kış lastiği kullanmalarını tavsiye etti.

1 Aralık 2024 tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerli olacak ve 1 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Kış lastiği taktırmayan ticari araç sahipleri, 2024 yılı itibarıyla 4 bin 69 lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, yaptığı açıklamada, “Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği kullanımı zorunlu. Ancak hususi araçlar için zorunluluk bulunmasa da, can ve mal güvenliği açısından kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması son derece önemli” ifadelerini kullandı.

“Kar Yağmasını Beklemeyin”

Yücedağ, kış lastiklerinin yalnızca kar yağdığında değil, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü her durumda kullanılması gerektiğini vurguladı. “Kış lastikleri, ıslak, karlı ve çamurlu yollarda yaz lastiklerine kıyasla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlar. Sabah kuru olan yollar, öğleden sonra karla kaplanabilir. Bu değişken koşullara hazırlıklı olmak için kış lastiklerinin kullanılması şart” dedi.

Güvenlik ve Trafik Akışını Sağlama

Kış lastiği uygulamasıyla, kış şartlarına uygun olmayan araçların trafikte oluşturduğu sorunların önlenmesi amaçlanıyor. Yücedağ, bu konuda duyarlılık çağrısında bulunarak, “Trafikte sürüş emniyetinin bir parçası olan kış lastikleri, yol güvenliği kadar can ve mal güvenliği için de hayati öneme sahip” dedi.

Kış aylarının getirdiği zorlu yol koşullarında güvenliği artırmak ve olası kazaların önüne geçmek için tüm sürücülere kış lastiği taktırmaları tavsiye ediliyor.