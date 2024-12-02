Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Ekiplerinden Kararlı Denetim
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 27 Kasım 2024 tarihinde 102. Cadde Orman Bölge Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiği uygulamada, trafik kurallarına aykırılık tespit edilen bir aracı trafikten men etti.
Trafik Kurallarına Uygunsuzluklar
Yapılan denetimde, durdurulan otomobilde şu aykırılıklar tespit edildi:
- Muayenesiz Araç Kullanımı: Araç sahibinin muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıktığı belirlendi.
- Standart Dışı Süspansiyon Sistemi: Aracın süspansiyon sisteminde (helezon yayı kesikliği, air süspansiyon vb.) standartlara uymayan değişiklikler tespit edildi.
- Yönetmeliklere Aykırı Plaka: Aracın plakasının, yönetmeliklerde belirtilen ölçülere uygun olmadığı görüldü.
Bu ihlaller nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu'na göre toplam 4.843 TL idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.
Halk Güvenliği İçin Kesintisiz Çalışma
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
T.C. Isparta Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü