Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden Hırsızlık Olayına İlişkin Açıklama







Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, son çalışmaları sonucunda 30 Ekim 2023 tarihinde Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen bir hırsızlık olayına dair bir açıklama yayınladı. Olay, bir yemek siparişi götüren motosikletli kuryenin anahtarını motosikletin üzerinde bırakarak sipariş teslimi için binaya girdiği sırada motosikletinin çalınmasıyla başlamıştır.Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın çözümü için Burdur Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği yapmış ve olayın şüphelisi olan V.Ö.'yü tespit etmiştir. V.Ö., 31 Ekim 2023 tarihinde 60.000 TL değerindeki motosiklet ile birlikte Burdur ilinde yakalanmıştır.Gözaltına alınan şüpheli V.Ö., 01 Kasım 2023 tarihinde adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Emniyet güçleri, suç ve suçlularla etkili bir mücadeleye devam ederek toplumun güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.Isparta Emniyet Müdürlüğü, bu tür suç olaylarının çözümüne yönelik çabalarını ve işbirliğini takdirle karşılayan kamuoyuna saygıyla duyurur.