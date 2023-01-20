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Tatlı bir sürpriz mi? Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi

Tatlı bir sürpriz mi? Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi
ISPARTA
G.Tarihi: 19.01.2023 23:21
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Isparta'da Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi'nin birbirinden lezzetli ve eğlenceli yaş pastaları ile tatlı bir sürpriz yapın!

''Pasta en mutlu anlarımızın en tatlı simgesi... Pasta güzel bir doğum günü kutlamasında, arkadaşlarla bol kahkahalı 5 çayı buluşmasında… Çocukların eğlenceli kutlamalarında, telaşlı ‘’Hoş geldin bebek’’ partisinde, sürpriziyle tebessüm ettiren sevgi dolu yıldönümü kutlamalarında, aşkını itiraf ederken ki tatlı heyecanda, terfi eden arkadaşınızın coşkulu kutlamasında, mezuniyet başarısının büyük heyecanında… Biz pastalarımızla sizin her özel gününüzü unutulmaz kılıyoruz. Pastalarınızı sizin hayal gücünüzle şekillendiriyor, üzerine biraz sevgi, biraz mutluluk katıyoruz. Sevdikleriniz için düşlerden ilham alarak masalsı bir dünyayı ayaklarınıza seriyor, en lezzetlisini sunarak özel günlerinize tat katıyoruz.''

Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi

Not: Doğum günü, toplantı vb.organizasyonlar için salonumuz bulunmaktadır.
 
Alo Yaş Pasta Telefonları
 
0 532 552 42 84
0 543 932 05 32 
 
Adres: Hisar Mh 144 CD no:15 (Demirköprü)
 
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