İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



KOM Başkanlığı koordinesinde ve adli birimlerin talimatları doğrultusunda; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2022 yılı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde; 230 münferit ve planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. İşlenen suçlar kapsamında yakalanan şüphelilere gerekli adli ve idari işlemler yapılmış, 8 şüpheli şahıs TUTUKLANMIŞTIR.

Yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde;

-210.680(Dolu),345.500(Boş)Makaron,

-996 Kaçak Sigara/Paket,

-2668 Litre Kaçak Alkol,

-521 Litre Etil Alkol,

-7995 Adet Yasaklı Cinsel İçerikli Ürün,

-9139 Adet Tarihi Eser,

-1605 Adet Gümrük Kaçağı Emtia,

-53 Adet Kaçak Cep Telefonu,

-1233 Adet Sahte Para,

-19 Adet Ruhsatsız Tabanca ve 21 Adet Şarjör,

-550 Adet Fişek, ele geçirilmiştir.

KOM Şube Müdürlüğümüz Isparta halkının huzur ve güvenliği için 2023 Yılı içerisinde aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ