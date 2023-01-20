İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
KOM Başkanlığı koordinesinde ve adli birimlerin talimatları doğrultusunda; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2022 yılı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde; 230 münferit ve planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. İşlenen suçlar kapsamında yakalanan şüphelilere gerekli adli ve idari işlemler yapılmış, 8 şüpheli şahıs TUTUKLANMIŞTIR.
Yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde;
-210.680(Dolu),345.500(Boş)Makaron,
-996 Kaçak Sigara/Paket,
-2668 Litre Kaçak Alkol,
-521 Litre Etil Alkol,
-7995 Adet Yasaklı Cinsel İçerikli Ürün,
-9139 Adet Tarihi Eser,
-1605 Adet Gümrük Kaçağı Emtia,
-53 Adet Kaçak Cep Telefonu,
-1233 Adet Sahte Para,
-19 Adet Ruhsatsız Tabanca ve 21 Adet Şarjör,
-550 Adet Fişek, ele geçirilmiştir.
KOM Şube Müdürlüğümüz Isparta halkının huzur ve güvenliği için 2023 Yılı içerisinde aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ