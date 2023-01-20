isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA-tulumba-siparisi

Başkan Başdeğirmen: Projelerinizi bizlerle paylaşın

Başkan Başdeğirmen: Projelerinizi bizlerle paylaşın
ISPARTA
39 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Başkan Başdeğirmen: Projelerinizi bizlerle paylaşın
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Değişim ve Gelişim Platformu (IDGEP) Derneği Başkanı Nazmi Esen, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanlarını dernek binasında ziyaret etti. Belediye ile iş insanları işbirliğinin şehrin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Sizlerden ricamız kafanızda olan projeleri bizlerle paylaşmanız” dedi.
 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, IDGEP ziyaretinde Dernek Başkanı Nazmi Esen, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanlarıyla bir araya gelerek, şehirle ilgili istişarelerde bulundu, belediyenin bugüne kadar yaptığı yatırımlar ve 2023 yılı projeleri hakkında bilgiler paylaştı.
IDGEP Derneği Başkanı Nazmi Esen, kendilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. İş dünyası belediye buluşması yapmak istediklerine değinen Esen, “Bizler kendi içimizde yaptığımız faaliyetlerden sizlere bahsedelim. Sizlerin de yapmış olduğunuz faaliyetlerden haberdar olalım istedik. Sizleri takip ediyoruz. Isparta’mız için yaptığınız güzel projelerin takipçisiyiz, görüyoruz Allah razı olsun. Bizler de dernekteki arkadaşlarımızla Isparta’mızda birçok sosyal sorumluluk projesinde, ticaretlerde, birçok yerde elimizden geldiğince bir şeyler yapma gayretindeyiz. Bugün de sizi yeni yapmış olduğumuz dernek binamızda ağırlamak istedik. Umarım beğenmişsinizdir, güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık. Isparta için güzel hizmetler çıkarmak istiyoruz. İsmimizde değişim ve gelişim var. Değişim ve gelişimi sağlamaya çalışan bir grubuz. Sizler de seçim döneminde bu mottoyla çıkmıştınız. Katılım gösterdiğiniz için şahsınıza, başkan yardımcımıza ve Özler Beye teşekkür ediyorum” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, misafirperverlikleri için dernek yönetimi ve iş insanlarına teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, “Isparta’da yıllarca ekonomik, sosyal, kültürel her türlü etkinliğin içerisinde beraber olduğumuz arkadaşlarımızsınız. Sizlerle birçok yola çıktık. O çıktığımız yollarda güzel sonuçlarla şehrimize hizmet ettik. Bundan sonra da Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Önceki dönemde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı iken sizlerle ticaretle alakalı birçok konuyu paylaşıyorduk. İş adamları dernekleri, meslek kuruluşları bizim için çok önemli. Çünkü şehrimizin gelişmesi hem belediye hem de iş insanlarıyla işbirliği içerisinde çok daha başarılı olacağı inancındayım. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi de kendi branşlarında başarılı arkadaşlar. Bir çoğunuzu takip ediyoruz, görüşüyoruz, paylaştığımız konular oluyor. İnşallah Rabbim yolunuzu açık eylesin, hep beraber şehrimize güzel hizmetleri yapmayı bizlere nasip etsin” görüşlerinde bulundu.
Önceki dönemlerde de iş insanlarıyla birçok toplantı yaptıklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, bu toplantılarda ana maddenin Isparta olduğunu vurguladı. Isparta’nın sadece ekonomisi değil, her türlü gelişimiyle ilgili konuları ele aldıklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Spor, kültür, sanat gibi her türlü konuları konuşabildiğimiz ortamlardı. Güzel olaylarla bugünlere geldik. Bundan sonra da sizlerle beraber önümüze çıkan her türlü hizmeti yapmaya hazırız. Nazmi Beyin de söylediği gibi birçok konuda işbirliği yaparak, iş insanları belediye işbirliği olursa Isparta için daha verimli olur. Fikirlere de açığız. Yapılması gereken çalışmaları eksik görebilirsiniz, şu da olsa diyebileceğiniz işler olabilir. Sizlerden de ricamız kafanızda olan projeleri bizlerle paylaşmanız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, IDGEP yönetimi ve iş insanlarına belediyenin yatırımlarına ilişkin bir sunum yaptı.
Sunumdan sonra söz alan İş İnsanı Recai Duran, Ispartalı SMA Tip 1 hastası Hafize Arya Bebeğin kampanyasıyla ilgili bilgi verdi. Hafize Arya’nın 22 milyonda bir ihtimale yakalanan özel bir bebek olduğunu ifade eden Duran, “Tedavisi için 26 Kasım’dan bu yana kampanyamızı yürütüyoruz. Sıralamalarda üst sıralara geldik. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Isparta Belediyesi tam anlamıyla tam destek veriyor. Kampanyanın her aşamasında varsınız” dedi.
Hafize Arya bebeğin kampanyasına öncülük ettiği için Recai Duran’a teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Buralarda birilerinin öncü olması lazım ki bu işler sonuca ulaşsın. Herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizler de belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapılması gereken farklı durumlar varsa onları yapmak için de hazırız. Isparta’da kurum, birimler ve gönül verenler ciddi şekilde bu işin arkasındalar. Burada bizler gerekeni yapacağız, aileyi rahatlatacağız, çare arayacağız, ilacı alacağız. Olur veya olmaz Allah’ın takdiridir. Çocuğumuz için kampanyanın yüzde 60’a gelebilmesi önemlidir. Bundan sonrası daha hızlı ilerler diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.
Ziyaretin sonunda IDGEP Derneği Başkanı Nazmi Esen, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e doğum günü sürprizi yaptılar. Başkan Başdeğirmen, aynı zamanda doğum günü olan Nazmi Esen’le birlikte pastanın üstündeki mumları üfleyerek söndürdü. Başkan Başdeğirmen, “Allah hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Sağlıklı, mutlu, nice yıllarda sevdiklerimizle beraber olalım. Unutulmamak, hatırlanmak bizlerin mutlu olmasını sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum” dedi.
 
19-01-2023-baskan-idgep-ziyaret-619-01-2023-baskan-idgep-ziyaret-719-01-2023-baskan-idgep-ziyaret-519-01-2023-baskan-idgep-ziyaret-419-01-2023-baskan-idgep-ziyaret-219-01-2023-baskan-idgep-ziyaret-319-01-2023-baskan-idgep-ziyaret-1
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor...
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON
Türkiye'de mercek bulutu görüldü
Şimdi moda anatomik saç kesimi: Isparta Yüksel Hair Concept
Başvuru İŞKUR'dan yapılıyor: En az ödenecek tutar 25 bin 729 TL
EYT'liler dikkat: Zamsız borçlanma fırsatını kaçırmayın!
Sözleşmeli personellere kadro müjdesi! TBMM'de resmen kabul edildi
​EYT SEÇİM SONRASINA KALACAK MI?
EYT DIŞINDA EN ERKEN EMEKLİLİK HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN?
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorin ve benzin ne kadar?
ISPARTA'DA TAZE BALIK MI ARADINIZ? KAYA BALIĞA UĞRAYIN!
e-Devlet'te yeni hizmet! Artık hepsini oradan yapabileceksiniz
Son dakika: Akaryakıta yeni zam geliyor!
ÇEVİK GIDA'DAN PAZAR GÜNÜNE ÖZEL İNDİRİMLER
Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı! İşte yeni maaşlar...
Isparta'da nefis mangal lezzetleri için Özgür Usta
VİA MARKET'TE TÜM KAĞIT ÜRÜNLERİ TOPTAN FİYATINA PERAKENDE
Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geliyor
Milyonların beklediği haber geldi! O destek de 2 katına çıkarıldı
BİNLERCE MEMURA ÇİFTE ZAM MÜJDESİ
Davraz Kayak Merkezinde kar kalınlığı ne kadar oldu?
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON!
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor
EYT'de ikinci kez tazminat alabilirsiniz!
Isparta'da neon yazı logo lamba tasarımları ve avizelerde kampanyalar için Ayhan Elektrik
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Akaryakıta yeni zam geliyor!Son dakika: Akaryakıta yeni zam geliyor!14 Ocak 2023
e-Devlet'te yeni hizmet! Artık hepsini oradan yapabileceksinize-Devlet'te yeni hizmet! Artık hepsini oradan yapabileceksiniz14 Ocak 2023
Kuaför esnafına bağımlılık, şiddet ve siber suçlarla mücadele eğitimi Kuaför esnafına bağımlılık, şiddet ve siber suçlarla mücadele eğitimi 13 Ocak 2023
ISPARTA'DA TAZE BALIK MI ARADINIZ? KAYA BALIĞA UĞRAYIN!ISPARTA'DA TAZE BALIK MI ARADINIZ? KAYA BALIĞA UĞRAYIN!14 Ocak 2023
“Isparta Gülyağı” markası AB’den tescil alacak“Isparta Gülyağı” markası AB’den tescil alacak17 Ocak 2023
Isparta'da iş kazası: 1 kişi öldüIsparta'da iş kazası: 1 kişi öldü18 Ocak 2023
Isparta'daki hırsızlık olaylarıIsparta'daki hırsızlık olayları17 Ocak 2023
Yeni Sanayi Sitesi doğalgaza kavuştuYeni Sanayi Sitesi doğalgaza kavuştu18 Ocak 2023
EYT'liler dikkat: Zamsız borçlanma fırsatını kaçırmayın!EYT'liler dikkat: Zamsız borçlanma fırsatını kaçırmayın!18 Ocak 2023
Isparta ve Burdur'da silah kaçakçılığı operasyonuIsparta ve Burdur'da silah kaçakçılığı operasyonu17 Ocak 2023
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorin ve benzin ne kadar?Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorin ve benzin ne kadar?16 Ocak 2023
ISPARTA32 SPOR KULÜBÜNE MORAL ZİYARETİISPARTA32 SPOR KULÜBÜNE MORAL ZİYARETİ17 Ocak 2023
Isparta Su Altı Arama Kurtarma Timi Göreve Hazır!Isparta Su Altı Arama Kurtarma Timi Göreve Hazır!17 Ocak 2023
Isparta'da trafik kazası: 1 kişi öldüIsparta'da trafik kazası: 1 kişi öldü17 Ocak 2023
EYT DIŞINDA EN ERKEN EMEKLİLİK HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN?EYT DIŞINDA EN ERKEN EMEKLİLİK HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN?16 Ocak 2023
Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı! İşte yeni maaşlar...Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı! İşte yeni maaşlar...13 Ocak 2023
Isparta'da su ürünleri denetimleriIsparta'da su ürünleri denetimleri13 Ocak 2023
HALTERCİLERİMİZDEN TÜRKİYE DERECELERİHALTERCİLERİMİZDEN TÜRKİYE DERECELERİ13 Ocak 2023
Isparta’da Aday Öğretmenlere Uyum Eğitimi Semineri VerildiIsparta’da Aday Öğretmenlere Uyum Eğitimi Semineri Verildi15 Ocak 2023
Sözleşmeli personellere kadro müjdesi! TBMM'de resmen kabul edildiSözleşmeli personellere kadro müjdesi! TBMM'de resmen kabul edildi17 Ocak 2023