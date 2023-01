Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Değişim ve Gelişim Platformu (IDGEP) Derneği Başkanı Nazmi Esen, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanlarını dernek binasında ziyaret etti. Belediye ile iş insanları işbirliğinin şehrin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Sizlerden ricamız kafanızda olan projeleri bizlerle paylaşmanız” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, IDGEP ziyaretinde Dernek Başkanı Nazmi Esen, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanlarıyla bir araya gelerek, şehirle ilgili istişarelerde bulundu, belediyenin bugüne kadar yaptığı yatırımlar ve 2023 yılı projeleri hakkında bilgiler paylaştı.IDGEP Derneği Başkanı Nazmi Esen, kendilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. İş dünyası belediye buluşması yapmak istediklerine değinen Esen, “Bizler kendi içimizde yaptığımız faaliyetlerden sizlere bahsedelim. Sizlerin de yapmış olduğunuz faaliyetlerden haberdar olalım istedik. Sizleri takip ediyoruz. Isparta’mız için yaptığınız güzel projelerin takipçisiyiz, görüyoruz Allah razı olsun. Bizler de dernekteki arkadaşlarımızla Isparta’mızda birçok sosyal sorumluluk projesinde, ticaretlerde, birçok yerde elimizden geldiğince bir şeyler yapma gayretindeyiz. Bugün de sizi yeni yapmış olduğumuz dernek binamızda ağırlamak istedik. Umarım beğenmişsinizdir, güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık. Isparta için güzel hizmetler çıkarmak istiyoruz. İsmimizde değişim ve gelişim var. Değişim ve gelişimi sağlamaya çalışan bir grubuz. Sizler de seçim döneminde bu mottoyla çıkmıştınız. Katılım gösterdiğiniz için şahsınıza, başkan yardımcımıza ve Özler Beye teşekkür ediyorum” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, misafirperverlikleri için dernek yönetimi ve iş insanlarına teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, “Isparta’da yıllarca ekonomik, sosyal, kültürel her türlü etkinliğin içerisinde beraber olduğumuz arkadaşlarımızsınız. Sizlerle birçok yola çıktık. O çıktığımız yollarda güzel sonuçlarla şehrimize hizmet ettik. Bundan sonra da Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Önceki dönemde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı iken sizlerle ticaretle alakalı birçok konuyu paylaşıyorduk. İş adamları dernekleri, meslek kuruluşları bizim için çok önemli. Çünkü şehrimizin gelişmesi hem belediye hem de iş insanlarıyla işbirliği içerisinde çok daha başarılı olacağı inancındayım. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi de kendi branşlarında başarılı arkadaşlar. Bir çoğunuzu takip ediyoruz, görüşüyoruz, paylaştığımız konular oluyor. İnşallah Rabbim yolunuzu açık eylesin, hep beraber şehrimize güzel hizmetleri yapmayı bizlere nasip etsin” görüşlerinde bulundu.Önceki dönemlerde de iş insanlarıyla birçok toplantı yaptıklarını kaydeden Başkan Başdeğirmen, bu toplantılarda ana maddenin Isparta olduğunu vurguladı. Isparta’nın sadece ekonomisi değil, her türlü gelişimiyle ilgili konuları ele aldıklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Spor, kültür, sanat gibi her türlü konuları konuşabildiğimiz ortamlardı. Güzel olaylarla bugünlere geldik. Bundan sonra da sizlerle beraber önümüze çıkan her türlü hizmeti yapmaya hazırız. Nazmi Beyin de söylediği gibi birçok konuda işbirliği yaparak, iş insanları belediye işbirliği olursa Isparta için daha verimli olur. Fikirlere de açığız. Yapılması gereken çalışmaları eksik görebilirsiniz, şu da olsa diyebileceğiniz işler olabilir. Sizlerden de ricamız kafanızda olan projeleri bizlerle paylaşmanız” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, IDGEP yönetimi ve iş insanlarına belediyenin yatırımlarına ilişkin bir sunum yaptı.Sunumdan sonra söz alan İş İnsanı Recai Duran, Ispartalı SMA Tip 1 hastası Hafize Arya Bebeğin kampanyasıyla ilgili bilgi verdi. Hafize Arya’nın 22 milyonda bir ihtimale yakalanan özel bir bebek olduğunu ifade eden Duran, “Tedavisi için 26 Kasım’dan bu yana kampanyamızı yürütüyoruz. Sıralamalarda üst sıralara geldik. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Isparta Belediyesi tam anlamıyla tam destek veriyor. Kampanyanın her aşamasında varsınız” dedi.Hafize Arya bebeğin kampanyasına öncülük ettiği için Recai Duran’a teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Buralarda birilerinin öncü olması lazım ki bu işler sonuca ulaşsın. Herkes kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizler de belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapılması gereken farklı durumlar varsa onları yapmak için de hazırız. Isparta’da kurum, birimler ve gönül verenler ciddi şekilde bu işin arkasındalar. Burada bizler gerekeni yapacağız, aileyi rahatlatacağız, çare arayacağız, ilacı alacağız. Olur veya olmaz Allah’ın takdiridir. Çocuğumuz için kampanyanın yüzde 60’a gelebilmesi önemlidir. Bundan sonrası daha hızlı ilerler diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.Ziyaretin sonunda IDGEP Derneği Başkanı Nazmi Esen, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e doğum günü sürprizi yaptılar. Başkan Başdeğirmen, aynı zamanda doğum günü olan Nazmi Esen’le birlikte pastanın üstündeki mumları üfleyerek söndürdü. Başkan Başdeğirmen, “Allah hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Sağlıklı, mutlu, nice yıllarda sevdiklerimizle beraber olalım. Unutulmamak, hatırlanmak bizlerin mutlu olmasını sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum” dedi.