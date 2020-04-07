MEB'den öğretmenlere son dakika uyarı: Sadece EBA kullanın

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan dersler için kullanılan platformlarla ilgili çok önemli açıklama yaptı. Öğretmenlerin sadece EBA kullanması gerektiği belirtilirken, diğer platformların kullanılması halinde dikkat edilmesi gereken hususlar açıklandı.



Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan dersler için sadece EBA kullanılması gerektiğini açıkladı. Diğer platformların kullanılması halinde ise dikkat edilecek hususlar açıklandı. MEB'den yapılan son dakika açıklama şöyle:

"Öğretmenlerimizin, öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amacıyla 8. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar için sadece EBA Canlı Ders özelliğini kullanması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin kişisel verileri başka platformlara taşınmamış olacaktır.

EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulaması yapılması halinde, bu platformlara kullanıcılar sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı."



