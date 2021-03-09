Tarımda 21 Özgün Kadın’dan biri de Isparta’dan...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, ana teması "Tarımda 21 Özgün Kadın" olarak düzenlenen toplantıya, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz Fatma KURT AYDIN ile birlikte Kadın Çiftçimiz Sevgi KÜÇÜKSAVLI katıldı."Ben Yaptım Sen de Yaparsın!" sloganı ile tarımsal üretimde başarılı olmuş, kendi fikrini hayata geçirmiş 21 ilham veren hikâyenin kahramanı olan kadın çiftçilerimizden, 2018 yılında Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında "Tezekteki Cevher" isimli projesi ile birincilik ödülü alan kadın çiftçimiz Sevgi KÜÇÜKSAVLI, Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin elinden plaketini aldı.