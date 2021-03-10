Senirkent Belediye Başkanlığına Vekalet eden Dudu TORTOP ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’ münasebeti ile kurumumuz da görev yapan kadın personellerimize çiçek ve hediyeler vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı.Başkan Vekili Dudu TORTOP; ‘’Aile ve toplum yapısının temel direği kadınlarımızın hayatın her alanında daha çok temsil edildiği, etkinliğinin arttırıldığı, kadına şiddetin olmadığı güzel bir gelecek ümidiyle; Ülkemizin aydınlık yarınlara yürüyüşünde eğitimli, öz güveni yüksek, cesur ve girişimci kadınlarımız en büyük güvencemizdir.İlçemizde görev yapan başta Senirkent'in ilk kadın Kaymakamı Sayın Özlem KILIÇTÜRK ve üzerimizde ödenmez hakları bulunan şehit annelerimizin, yarının mimarı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutlar, mutluluk ve sağlık dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım.’’ Dedi.Senirkent Belediyesi