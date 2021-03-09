Çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla oluşturulacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çalışmalar başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesiyle çocuklar, trafik kültürü bilinciyle geleceğe hazırlanacaklar.Isparta Valiliği koordinesinde Çünür mahallesinde 5 bin 341 metrekarelik alanda inşa edilecek eğitim parkına Türkiye Vakıflar Bankası ve Isparta Belediyesi de katkı sunuyor. Proje 2021 yılı içinde bitirilerek hizmete alınacak.