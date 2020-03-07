Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin 09 Mart 2020 Pazartesi günü Isparta’daki programı netleşti.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin davetlisi olarak Isparta’ya gelecek olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, havayoluyla ilimize teşrif edecek.Iyaşpark Kongre Merkezi Gül Salonunda Saat 09.00’da başlayacak programda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından Bakan Dr. Pakdemirli’ye Fahri Doktora Payesi verilecek. Ayrıca program çerçevesinde Kadın Çobanlara Plaket Takdimi Töreni yapılacak.Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ticaret ve Sanayi Odası’nda saat 10.45 Sektör Toplantısı yapacak. Sektör temsilcileri ile bir araya gelecek Bakan Pakdemirli saat 13.45’de ilimizden ayrılacak.ISUBÜ