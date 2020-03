BAŞKAN VELİ GÖK ‘8 MART PROGRAMINA

TÜM KADINLARIMIZI BEKLİYORUM.’ Dedi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan GÖK mesajında “Kadınlarımız; bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan, gelecek nesillerin mimarlarıdırlar. Toplumsal yaşamın her kademesinde ve her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakârlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir payın sahibi olmuşlardır. Toplumun her kesiminde yer alan başarı gösteren kadınlarımızı takdir ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yarın saat 19.30’da Eğirdir Kervansaray Düğün Salonunda gerçekleştireceğimiz ‘Toplumda Bayanların Rolü’ konulu Sevda TÜRKÜSEV’in vereceği konferansa ve düzenlediğimiz programa tüm kadınlarımızı ve halkımı bekliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en kalbi duygularımla kutlarım.” dedi.