KOZA TEKSTLİ'DEN 8 MART KADINLAR GÜNÜ İNDİRİMLERİ
Koza Tekstil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya başlattı.
Koza Tekstil şubelerinde tüm pijama çeşitlerinde 8 Mart'a özel indirim fırsatları sizleri bekliyor.
Koza Tekstil : Tutlu, Tutku Elit, Seher Yıldızı Akdeniz Bölge Bayisi ''İçiniz Rahat Etsin''
''Aklıyla, Sevgisiyle, Yüreğiyle Yeryüzünü Güzelleştiren Tüm Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun'' Koza Tekstil
ŞUBE1: Yayla mahallesi 1607 sokak NO:16 (ITKM Karşısı)
ŞUBE2: Kafeler caddesi (Iyaş Nokta AVM yanı)