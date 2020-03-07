KOZA TEKSTLİ'DEN 8 MART KADINLAR GÜNÜ İNDİRİMLERİ

Tutlu, Tutku Elit, Seher Yıldızı Akdeniz Bölge Bayisi

'İçiniz Rahat Etsin

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ITKM Karşısı

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Koza Tekstil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya başlattı.Koza Tekstil şubelerinde tüm pijama çeşitlerinde 8 Mart'a özel indirim fırsatları sizleri bekliyor.''''Aklıyla, Sevgisiyle, Yüreğiyle Yeryüzünü Güzelleştiren Tüm Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun'' Koza Tekstil