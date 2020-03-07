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Koza Tekstil'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel indirim

Koza Tekstil'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel indirim
ISPARTA
G.Tarihi: 07.03.2020 14:35
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
KOZA TEKSTLİ'DEN 8 MART KADINLAR GÜNÜ İNDİRİMLERİ

Koza Tekstil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya başlattı.
Koza Tekstil şubelerinde tüm pijama çeşitlerinde  8 Mart'a özel indirim fırsatları sizleri bekliyor.

Koza Tekstil : Tutlu, Tutku Elit, Seher Yıldızı Akdeniz Bölge Bayisi  ''İçiniz Rahat Etsin''

''Aklıyla, Sevgisiyle, Yüreğiyle Yeryüzünü Güzelleştiren Tüm Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun'' Koza Tekstil

ŞUBE1: Yayla mahallesi 1607 sokak NO:16 (ITKM Karşısı)
ŞUBE2: Kafeler caddesi (Iyaş Nokta AVM yanı)

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