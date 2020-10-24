TARIMIN KALBİ

ISPARTA’DA ATACAK

SIRÇA; “FUARIMIZDA COVİD – 19’LA

İLGİLİ TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ”

“FUARA GİRİŞTE HES

KODU SORGULANACAK”

Fuarcılıkta adını başarılı organizasyonlarla duyuran Detay Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde gerçekleştirilen Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı bu yıl 19 – 22 Kasım tarihlerinde yapılacak. Detay Fuarcılığın Sahibi Ahmet Sırça, Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke olarak olağanüstü bir süreçten geçtiklerini bu nedenle bu yıl 16’ıncısı yapacakları fuarla ilgili dezenfekteden HES koduna uygulamasına kadar Covid – 19’la ilgili tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı.Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarının bu yıl Onaltıncı defa kapılarını açıyor. 19 – 22 Kasım tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde tarım severlerle buluşacak olan fuarda Isparta ve Burdur başta olmak üzere Akdeniz ve Ege Bölgesinin tarım kalbi Isparta’da atacak.Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde, Isparta Valiliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İlçe teşkilatları, Isparta Belediyesi işbirliğiyle 19 – 22 Kasım 2020 tarihlerinde, Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde tüm tarım gönüllülerine tekrar kapılarını açacak. Fuara Gübre, Fide ve Fidan üreticileri, Tarım aletleri, Traktör firmaları Damla sulama sistemleri, Tarım ilaçları, Danışmanlık ve Sertifika firmaları, Toprak ve tarımsal analiz laboratuvarları, Meyvecilik, Ambalaj ve paketleme, Soğuk hava depoları, Hayvancılık, Süt sağma makineleri, Bankalar ve Tarımsal yayıncılık konusunda faaliyette bulunan 100’ün üzerinde sektöründe öncü firma katılacak.Detay Fuarcılığın Sahibi Ahmet Sırça, Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke olarak olağanüstü bir süreçten geçtiklerini bu nedenle bu yıl 16’ıncısı yapacakları fuarla ilgili maskeden dezenfekte kadar Covid – 19’la ilgili tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Sırça, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Bilindiği gibi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Mart ayında ülkemize gelen Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl fuarlarımızı geçen yıllardan farklı olarak bu virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda yapıyoruz.Bilindiği gibi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından geçtiğimiz Temmuz ayı başında bir genelge yayınlanarak kapalı alanlarda yapılacak fuarların Kovid-19 tedbirlerine mutlak surette uyularak yapılabileceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda, girişlerde, maskeden dezenfekte ilaçlarına kadar vatandaşların fuarı sağlıklı bir şekilde gezebilmeleri için her türlü tedbir alınacak. Fuarı düzenleyen firma olarak bizler görevlendireceğimiz bir personel ile katılımcıların, ziyaretçilerin ve görevlilerin HES kodunu sorgulayacak. Dezenfektanla ellerini temizlemeleri sağlanacak. Bu konuda Isparta halkımız ve bölge halkımızın gönlü ferah olsun. Gönül rahatlığı ile fuara gelebilirler” dedi.