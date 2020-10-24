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Haber:​e-Devlet 'den milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Pazartesi günü başlıyor!

Haber:​e-Devlet 'den milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Pazartesi günü başlıyor!
ISPARTA
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e-Devlet 'den milyonları ilgilendiren yeni hizmet! Pazartesi günü başlıyor!
BTK tarafından yapılan düzenleme kapsamında hayata geçirilecek yeni uygulama için geri sayım başladı. Abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler 26 Ekim'den itibaren e-devlet üzerinden iptal ettirilebilecek.
 
e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor.
Abone sayısı 200 binden fazla elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerinin iptal başvurusu için bayilere gitmeye gerek kalmayacak. e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.
 
Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapmış olacak.
BAYİLERE GİTME ZORUNLUĞU KALMAYACAK
Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabilecek.
İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.
 
 
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