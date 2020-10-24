Isparta'da bayanlar stadyumda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Zumba sporu yaparak fazla kilolarından kurtuluyor.

Isparta'da Zumba zamanı....

Her hafta Cumartesi halkımızı spora davet ediyoruz. Bu hafta anneler ve kızları Zumba ile coştular...Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü