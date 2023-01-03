​Tarihi Üzüm Pazarında 14 dükkanın restorasyonu sürüyor

Isparta Belediyesi tarafından 16’sı tescili 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Pazarında üçüncü etapta 1’i tescilli 13’ü tescilsiz toplam 14 dükkanın restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda dükkanların çatı ve dış cephe sıva işlemleri devam ediyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirdeki tarihi alanlar yeniden ayağa kaldırılıyor. Bu kapsamda Tarihi Üzüm Pazarında başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. 16’sı tescilli 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Pazarının Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarında birinci etapta 4’ü tescilli 7’si tescilsiz 11 dükkan, ikinci etapta ise 7’si tescilli 21’i tescilsiz 28 dükkan olmak üzere toplam 11’i tescilli 39 dükkanın restorasyonu tamamlandı.Tarihi Üzüm Pazarında üçüncü etapta 1’i tescilli 13’ü tescilsiz toplam 14 dükkanın restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalar dükkanların çatı ve dış cephe sıva işlemleriyle devam ediyor. Çatı ve dış cephe sıva işlemlerinin ardından dükkanların ahşap doğramaları ve camları monte edilerek, projeye uygun hale getirilecek.Tarihi Üzüm Pazarında üçüncü etaptaki dükkanların restorasyonlarının da tamamlanmasıyla 12’si tescilli toplam 53 dükkanın restorasyonu tamamlanmış olacak. 4. etapta ise 4’ü tescilli 57 dükkanınrestorasyonu yapılacak.