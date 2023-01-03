2022 yılında yeni binasıyla Davraz Mahallesinde eğitim öğretime başlayan Şehit Hasan Hüseyin Gül İlkokulu öğrencilerine sağladığı imkanlarla ve eğitim kadrosuyla Isparta eğitimine güç katıyor.Okul binasının tamamlanmasının hemen ardından zekâ oyunları, drama ve satranç atölyeleri oluşturuldu.Öğrencilerin ilgi, hazırbulunuşluk ve öğrenme profillerine göre Isparta Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle basketbol, halk oyunları, zekâ oyunları ve satranç kursları açılarak öğrencilerin ders saatlerinden sonra keyifli vakit geçirmeleri sağlanıyorDezavantajlı öğrencilere yönelik destek eğitim odası da bulunan okulda okul kütüphanesi yapılan kitap kampanyaları ile zenginleştirilerek sınıf seviyelerine uygun bir şekilde düzenlenmiş durumda.Öğrencilerin beden eğitimi ve her türlü etkinlikleri için okulda spor salonu ve çok amaçlı salon da bulunuyor. Okul bahçesinde basketbol, voleybol, futbol ve oyun alanları öğrencilerin hizmetine sunulmuş durumda.