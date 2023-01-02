2023 TüvTürk araç muayene ücretleri belli oldu
2023 yılı TÜVTÜRK araç muayene ücretleri açıklandı. 2023 yılında Otomobil, Minibüs ve Kamyonet sahipleri 1.130,44 TL muayene ücreti ödeyecek.
Tüm araçlarda yaptırması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarında artışa gidildi. Yeni fiyat listesine göre, 2022 yılında 507 TL'ye yapılan muayene yeni zamla birlikte yaklaşık 1130 TL'ye yükseldi.
2023 GÜNCELTÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE FİYAT LİSTESİ
Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 575,84 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1.130,44 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker : 1.528,10 TL
2023 MUAYENE YAPTIRMAMA CEZASI
Muayenesiz araç kullanmanın cezası var. Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.
2023 GÜNCELTÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE FİYAT LİSTESİ
Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 575,84 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1.130,44 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker : 1.528,10 TL
2023 MUAYENE YAPTIRMAMA CEZASI
Muayenesiz araç kullanmanın cezası var. Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.