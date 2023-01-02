2023 GÜNCELTÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE FİYAT LİSTESİ

2023 MUAYENE YAPTIRMAMA CEZASI

Tüm araçlarda yaptırması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarında artışa gidildi. Yeni fiyat listesine göre, 2022 yılında 507 TL'ye yapılan muayene yeni zamla birlikte yaklaşık 1130 TL'ye yükseldi.Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 575,84 TLOtomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1.130,44 TLOtobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker : 1.528,10 TLMuayenesiz araç kullanmanın cezası var. Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.