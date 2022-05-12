Isparta32 Spor bu yıl Türkiye 2. Lig Beyaz Grupta yer alırken, ligin bitiminde Play-Off’a kalarak, 1.Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Isparta32 Spor Play-Off’un ilk maçında Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde şehre gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, beraberinde meclis üyeleriyle birlikte Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.Ispartaspor ile Karacabey Belediyespor maçı için Isparta’ya geldiklerini belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçesinin özellikleriyle ilgili bilgi verdi. Özkan, “Karacabey merkezde 21 mahallemiz, 64 de kırsal mahallemiz var. Yaklaşık 85 bin nüfusa sahibiz. Karacabey’de yeni proje kapsamında fabrikalar kuruluyor, 55-60 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bu fabrikaların faaliyete girmesiyle birlikte nüfusumuz daha da artacak” dedi.Tarım ve hayvancılıkta da Karacabey ilçesinin iyi bir durumda olduğunu ifade eden Özkan, “Tarımsal sanayide iyiyiz. Türkiye’de üretilen salçalık domatesin yüzde 40’ı bizim bölgemizde üretiliyor. Tohumculukta odak haline geldik. Bunların yanında çeşitli zirai ürünler üretiyoruz. Bursa’da hayvancılık alanında birinci sıradayız. Tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımızdır” şeklinde konuştu.Özkan, tarım, turizm ve teknoloji alanındaki yatırımlar hakkında da bilgiler vererek, “Böyle bir ilçeye başkanlık yapmaktan keyifliyiz. Yolumuz Isparta’ya düştü ve sizleri ziyaret etmek istedik. Teşekkür ediyoruz. Allah sizlere kolaylık versin ve yardımcınız olsun” görüşlerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Isparta32 Spor’un BAL liginden 2.Lige yükselişiyle ilgili bilgiler verdi. 2.Ligde Play-Off’a kalan Isparta32 Spor’un 1.Lige yükselmek için ilk maçını Karacabey Belediyespor ile oynayacağını ifade eden Başkan Başdeğirmen, karşılaşmanın centilmenlik içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.Başkan Başdeğirmen, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a Isparta’nın güzellikleriyle ilgili de bilgiler verdi. Isparta’nın bir tarım şehri olduğuna değinen Başdeğirmen, “En önemli bitkimiz gül. Bu bizim endüstriyel bitkimiz ve dünyanın gülyağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılıyoruz. Gülden farklı ürünler ve kozmetik ürünler üretiliyor. Ayrıca lavantamız var. Gül hasadımız başlıyor, 3-5 Haziran arasında Gül Festivalimiz olacak. Ardından da lavanta festivali düzenlenecek. Isparta endemik bitkide de çok güçlü. Yaklaşık 800 endemik bitkimiz var. Itri ve aromatik bitkilerle ilgili altyapı çalışmaları var. Elma üretiminde Türkiye birincisiyiz. Elmadan da farklı ürünler üretiliyor. Memleketimize yaptığımız ihracatla katkı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.Başkan Başdeğirmen ayrıca şehrin tarihi ve turizm değerleri hakkında da bilgiler aktararak, “Davraz Kayak Merkezimiz var. Kayak merkezimiz Türkiye’de önde gelen merkezlerden birisi. Eğirdir’imiz çok güzel. Isparta’mız hem turizm hem de sağlık açısından çok iyi yerlerde” dedi.