Tarihi Isparta Evleri

Isparta'nın merkez ilçesinde bulunan 58 tescilli konut, 19. yüzyıl mimari tarzını yansıtan sivil mimarlık örnekleridir. Bu iki katlı yapılar, alt katlarında halı atölyesi, kiler, ahır ve samanlık gibi işlevlere hizmet ederken, üst katları yaşam alanı olarak tasarlanmıştır.

Mimari Özellikler:

Yapım Malzemesi : Isparta evlerinin temel yapım malzemesi taştır. Bodrum ve zemin katlarının tamamı taştan yapılmıştır. Üst katların duvarları ise kerpiç dolgu, "hımış" (iskilet) veya bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir.

: Isparta evlerinin temel yapım malzemesi taştır. Bodrum ve zemin katlarının tamamı taştan yapılmıştır. Üst katların duvarları ise kerpiç dolgu, "hımış" (iskilet) veya bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Ahşap Kullanımı : Ahşap malzemeler, taşıyıcı sistemlerde, doğramalarda ve örtülerde kullanılmıştır. Tavanlar ahşaptır, çatılar ise ahşap ve alaturka kiremitle kaplıdır.

: Ahşap malzemeler, taşıyıcı sistemlerde, doğramalarda ve örtülerde kullanılmıştır. Tavanlar ahşaptır, çatılar ise ahşap ve alaturka kiremitle kaplıdır. Diğer Malzemeler : Toprak ve alçı da yardımcı malzemeler olarak kullanılmıştır.

: Toprak ve alçı da yardımcı malzemeler olarak kullanılmıştır. İç Mekan Düzeni : Binalarda ortada bir salon ve yanlarda odalar bulunmaktadır.

: Binalarda ortada bir salon ve yanlarda odalar bulunmaktadır. Girizgah: Isparta evlerinin karakteristik özelliklerinden biri, evin ortasından çıkan merdivenlerdir.

Kültürel ve Turistik Önemi:

Tarihi Isparta evleri, bölgenin mimari mirasının ve kültürünün önemli bir örneğini teşkil eder. Bir kısmı restore edilerek turistik amaçlarla kullanılmaktadır. Ancak, zamana ve doğa şartlarına dayanamayarak yıpranan bazı eski evler, bilinçsizce yapılan onarımlar sonucunda orijinalliklerini yitirmiştir. Ayrıca, bazı evler yangın sonucu yok olmuştur. Bu durum, tarihi evlerin korunması ve orijinal yapılarının muhafaza edilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.

Tarihi Isparta evleri, sadece mimari güzellikleriyle değil, aynı zamanda kültürel miraslarıyla da gelecek nesillere aktarılması gereken önemli yapılardır.

