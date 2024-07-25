Marketlerde Yeni Dönem: Karekod Uygulaması Başlıyor

Marketlerde yeni bir uygulama başlatılıyor. Tarım Kredi Marketleri'nde başlayan bu yenilik, gıda işletmelerinde karekod kullanımını zorunlu hale getiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu uygulama ile vatandaşlar, alışveriş yaptıkları ürünlerin detaylı bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecekler. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerinde başlatılan 'Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması' ile tüketicilerin güvenilir gıdaya daha kolay erişimini sağlamayı hedefliyor. Bu uygulama, özellikle marketlerdeki alışveriş sürecini daha şeffaf hale getirerek, tüketicilerin ürünlerin kökeni ve güvenilirliği hakkında detaylı bilgi almasını sağlayacak.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Baki Öztürk:

"Tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla başlatılan karekod uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, satın aldıkları ürünün ilk üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan süreçte ne kadar güvenilir olduğunu kolaylıkla sorgulayabilecekler."

Nasıl Kullanılacak?

Vatandaşların yapması gereken ilk adım, "Tarım Cebimde" uygulamasını telefonlarına indirmek olacak. Uygulama içerisindeki "Gıda Kontrol" menüsünden "İşletme Denetim Sorgulama" seçeneğine tıkladıktan sonra, ürünlerin üzerinde bulunan karekodu uygulamanın kamerası ile okutmak gerekecek. Her işletmenin kendine özel karekod içeren görselleri sayesinde tüketici, işletmeye ait kayıt/onay numarası, unvan, adres ve en son denetim tarihi gibi bilgilere anında erişebilecek.

İşletmeler Ne Yapacak?

İşletmeler, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden "İşletme Karekod Oluşturma" linkine tıklayarak gerekli bilgilerini doldurup, kendilerine özel karekod belgelerini oluşturabilecekler. Bu belgeleri işletme içerisinde görünür yerlere asarak tüketicilerin sorgulamalarına açık hale getirebilecekler.

Avantajları Neler?

Uygulamanın en büyük avantajı, tüketicilerin aldıkları ürünlerin güvenilirliğini sorgulayabilmesi. Herhangi bir ürünün taklit olup olmadığını veya üretim aşamasında herhangi bir hata olup olmadığını kontrol edebilmek, vatandaşların daha bilinçli alışveriş yapmalarını sağlayacak.