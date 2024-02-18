Tapu Sahipleri Dikkat: Son 3 Gün!

"Tapu Sahipleri Dikkat: 'Bunu Yapmayan Başını Taşlara Vuracak' - Son 3 Gün!"

2023 yılında bina vergi değeri 9 milyon 967 bin TL'nin üzerinde olan taşınmazlar için getirilen yeni düzenleme, mal sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Buna göre, bina vergi değerinin 12 milyon 880 bin TL'yi aşması durumunda, mal sahiplerinin 'Değerli Konut Vergisi' beyannamesi vermesi zorunlu hale geldi.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Değerli Konut Vergisi Beyannamesi'nin, taşınmazın bulunduğu belediyeden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi ekleyerek, Şubat ayının 20'sinin sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, tarh ve tahakkuk ettirilen verginin ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi gerektiğini ifade etti.

Karayılan, Değerli Konut Vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların bina vergi değerinin 2024 yılı için 12 milyon 880 bin TL'nin altında kalması halinde, mükelleflerin tevsik edici belgelerle birlikte ilgili vergi dairesine beyanname vermesine gerek olmadığını açıkladı. Ayrıca, mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olanların ve esas faaliyet konusu bina inşası olan işletmelerin yeni inşa edilen, henüz satışa, devir ve temlik konu edilmemiş mesken nitelikli taşınmazların Değerli Konut Vergisinden muaf tutulduğunu belirtti.