"Sınavsız Çok Sayıda İşçi Alınacak: Tarım ve Orman Bakanlığı Harekete Geçti"
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 tarım işçisi alımı için başvuru sürecini başlattı. İşçi alımına ilişkin başvuru şartları ve tarihi açıklandı. Başvurular, 19 Şubat tarihine kadar İŞKUR üzerinden yapılabilecek.
Adaylarda aranan genel ve özel şartlar ile diğer detaylar, İŞKUR'un resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden öğrenilebilecek. İlgili ilana başvuruların son tarihi 19 Şubat olarak belirlendi.
Tarım işçisi olmak isteyenler, şartlara uyan adaylar olarak başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecekler. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa topluca bildirilecek.
Sınavsız alım sürecinde, başvuru sahipleri arasından noter huzurunda 27 Şubat 2024'te kura çekimi yapılacak. Kura çekimi sonucunda belirlenecek olan işçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda göreve başlayacak.
Kura çekimi ile ilgili detaylar, Bakanlığın resmi internet sitesinden duyurulacak. İşe alınacak işçilerin belirlenmesinde sınav uygulanmayacak, adaylar kura çekimi ile seçilecekler.