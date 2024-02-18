"Sosyal Medyada Stalk Yapanlar Yandı: Yargıtay Cezasını Açıkladı"

Sosyal medya platformlarında bir kullanıcının diğer bir kullanıcıyı stalklaması üzerine Yargıtay'dan önemli bir karar geldi. Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformlarında özel hayatın gizliliği giderek daha büyük bir sorun haline gelirken, Yargıtay bu konuda çarpıcı bir karar verdi.

Avukat Erkan Yalçın'ın konuya dair yaptığı açıklamada, sosyal medyada mahremiyetin gizliliğinin ihlalinin özellikle genç nesil arasında yeni bir trend haline geldiğine dikkat çekti. "Stalk"ın incelenmesiyle sosyal medya araçlarının mahremiyetin gizliliği üzerindeki etkilerinin önemli olduğunu belirtti.

Yalçın, Türk Ceza Kanunu'na göre, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kişinin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceğini ifade etti. Ayrıca kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kişinin ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceğini söyledi.

Yargıtay'ın kararında ise bir Instagram kullanıcısının bir başka kullanıcıyı bir günde 138 kez stalklaması durumunun cinsel taciz suçunu oluşturduğu vurgulanarak, bu tür durumların ciddi şekilde ele alındığı belirtildi.**