IGSİAD'dan Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne Ziyaret

Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) Başkanı Kubilay Kapı, yönetim kurulu üyeleri Dilek Özdemir, Hilal Yavuz Kiremitçi ve Tahsin Gürsu ile birlikte Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner’e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, şehir içi toplu taşıma sisteminin mevcut durumu ve iş birliği olanakları masaya yatırıldı. IGSİAD Başkanı Kubilay Kapı, şehirde toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesine yönelik görüşlerini paylaşarak, ortak projeler geliştirme konusunda derneğin desteğini ifade etti. Başkan Kapı, “Şehrimizin toplu taşıma alanında daha modern, verimli ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmesi adına iş birliğine her zaman hazırız. Bu alanda halkın memnuniyetini artıracak adımlar atılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyarız” dedi.

Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. IGSİAD’ın Isparta’nın kalkınmasına yönelik çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Daşdöner, sürdürülebilir ulaşım adına kooperatifin hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi. Daşdöner, “Sektörün geleceği için atılacak her adımda iş birliği yapmaya ve şehrimize katkı sunmaya hazırız. Toplu taşıma hizmetlerimizi daha iyi bir noktaya taşımak için görüşmelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Toplantıda, toplu taşıma alanında sürdürülebilirlik ve yenilikçi çözümler üzerine fikir alışverişi yapılarak, ilerleyen dönemlerde ortak projeler geliştirilmesi için adımlar atılması kararlaştırıldı.