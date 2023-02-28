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Taksi esnafı bir günlük kazancı afetzedelere bağışlayacak

Taksi esnafı bir günlük kazancı afetzedelere bağışlayacak
ISPARTA 0
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Taksi esnafı bir günlük kazancı 
afetzedelere bağışlayacak 
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde, ilimizde taşıma hizmeti veren taksi esnafı bir günlük kazançlarını afetzedelere bağışlayacak 
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan iki büyük depremin ardından yardım seferberliği sürüyor. Bu kapsamda ilimizde taşıma hizmeti veren taksi esnafı ve çalışanları, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ ile birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural’ı ziyaret ederek, bir günlük kazançlarını afetzedelerin ihtiyaçları için bağışlamak istediklerini ifade ettiler.
ŞOFÖR EN ASİL DUYGUNUN İNSANIDIR
Taksi esnafına bu duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür eden Birlik Başkanı Tural, “İlimizdeki ticari taksi sahiplerimiz, Şoförler Odası Başkanımızla birlikte bizleri ziyaret etmek suretiyle 1 Mart Çarşamba günü bir günlük kazançlarını depremzedelere bağışlayacaklarını söylediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şoför, Atatürk’ün söylediği gibi en asil duygunun insanıdır. İşte asil insanlar bugün asilliklerini gösterdiler. Daha önce halk otobüslerimiz bir günlük kazançlarını afetzedeler için göndermişti. Şimdi de taksi esnafı ve çalışanları bir günlük kazançlarını bağışlıyor. İlimizdeki tüm esnaf ve sanatkarlarımıza, kunduracısından, şoförüne, manavından, bakkalına, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha ülkemize böyle afetler yaşatmasın. Ülkemizin başı sağolsun” dedi. 
ÇORBADA UFAK BİR TUZUMUZ OLSUN İSTEDİK
Taksi esnafı da “Başımıza gelen büyük bir felaket. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.  Çorbada ufak da olsa bir tuzumuz olması gerektiğini düşündük. Sayın Birlik Başkanımızın öncülüğünde Çarşamba günü bir günlük kazancımızı afetzedelere bağışlama kararı aldık.  Çok büyük bir miktar olmasa da onları gönüllemek istedik. Tüm afetzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştular.


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