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japonya Ulusal Turizm Örgütü'nden mesaj

japonya Ulusal Turizm Örgütü'nden mesaj
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japonya Ulusal Turizm Örgütü'nden mesaj


Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO), 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremden etkilenen herkes için sempatilerini ve endişesini ifade etmek ister.
 
Meydana gelen hasarın bir an önce giderilmesini ve afet bölgesinin yeniden yapılanmasında ilerleme kaydedilmesini diliyoruz ve sizinle Japonya'da buluşacağımız günü içtenlikle bekliyoruz.
 
Uzun süredir devam eden salgının ardından Ekim 2022'de Japonya'nın sınır önlemleri hafifletildi ve Japonya'yı ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı o zamandan beri istikrarlı bir şekilde artıyor. JNTO, Türk halkına bir seyahat destinasyonu olarak Japonya hakkında daha fazla bilgi sağlamak için pazarlama faaliyetleri yürütmektedir.


【Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO) Dubai Ofisi Yöneticisi, Daisuke Kobayashi'nin  Açıklamaları】
 


6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'nin 10 ilini etkileyen depremin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Hayatını kaybedenlere ve ailelerine en içten başsağlığı diliyor, bu trajediden etkilenenlere en derin sempatilerimizi sunuyoruz.
Devam eden kurtarma çabalarında yer alanların kararlılığını alkışlıyor ve güçlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesini diliyoruz.
Mümkün olan en kısa sürede iyileşmeyi içtenlikle diliyoruz.


Editöre Notlar:

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Tsurugajo Kalesi (Fukushima)                
©JNTO   
         

Basın kiti
JNTO Basın kiti linki: https://business.jnto.go.jp/resource/pdf/media_kit.pdf
 
 JNTO Hakkında
Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO), Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı ve Japonya Turizm Ajansı ile aynı gruba ait bir devlet kuruluşudur Dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde uluslararası ofisleri bulunan JNTO, Japonya'ya yabancı turistlerin gelmesini teşvik etmeyi, Japonya ve sunduğu benzersiz deneyimler hakkında kapsamlı bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.
 
JNTO, ülkenin seyahat politikalarına uygun olarak, yabancı turistleri çekmek üzere destinasyonun pazarlanması ve tanıtım faaliyetlerinin uygulanmasından sorumlu olan kuruluştur. Japonya'yı dünyanın geri kalanına dünya lideri bir seyahat destinasyonu olarak tanıtmaya odaklanan JNTO, Japonya'ya seyahat alternatiflerinin planlanması ve satışı için destek sağlar, yeni turizm gelir akışları yaratır ve turizmi teşvik etme amacıyla lokal destek de dahil olmak üzere uluslararası ziyaretçileri çekmek için birçok pazarda faaliyetler yürütür.
 
 JNTO Türkiye Temsilcilik Ofisi
 
İletişim bilgileri:
Aslı Erkan
Japonya Ulusal Turizm Örgütü Temsilcisi
E-mail: jnto-turkey@aviareps.com
Tel: 0212 293 47 01

 
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