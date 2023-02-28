Tarz olmak isteyenler beyler için Perma Yüksel Hair Concept'te

Saçlar, vücudun mihenk taşıdır. Tarzın tamamlayıcısıdır. Bu sebeple gerek kadınlar için gerekse de erkekler için özen gösterilmesi gerekir.

Erkeklerin 2023’de de trendi perma oldu Erkekler yaz aylarına permalı saçlar ile giriyor Isparta'da hizmet veren kuaför Yüksel Hair Concept, 2023 yılında da saç modasına yön vermeye devam ediyor. Yüksel Hair Concept işletmecileri "Haftada en az 30 tane perma müşterimiz var"“Erkeklerin daha çok tercihi perma oldu'' Dedi.

“Erkeklerin daha çok tercihi oldu”

“Haftada en az 30 tane perma müşterimiz var”

-Yüksel Hair Concept'i diğer kurumlardan ayıran özgün yönleri:

YÜKSEL HAIR CONCEPT

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Yeni trendler ve güzellik anlayışları ile erkekler için yeni saç ve sakal modelleri gittikçe önem kazanıyor. Son zamanlarda giderek daha fazla tercih edilmeye başlayan modellerin başında ise perma geliyor. Birçok ünlü ismin öncülüğü ile halk arasında sıkça tercih edilmeye başlayan perma, sıcak havalarda da vatandaşlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Konuyla ilgili konuşan Yüksel Hair Concept işletmecileri haftada en az 30 müşterilerinin perma yaptırdığını ifade ederken bu yazın trendinin ise yine perma olacağı öngörülüyor.Isparta'da Yüksel Hair Concept yetkilileri, saçı kıvırcık ve dalgalı hale getiren perma işleminin önceden kadınlar tarafından daha sık tercih edilse de artık erkeklerin favorisi olduğunu belirtti. 2023 trendinin perma olduğunu söyleyen Yüksel Hair Concep, “Düz saçı, kıvırcık ve dalgalı hale getirerek müşterilerimizin (3 -5) ay kullanmasını sağlıyoruz. Penslerle saçı ayırarak ve yönünü belirterek müşterilerin isteği ve dalga modeline göre ayarlıyoruz. Saçı ince veya kalın telli olarak ayırarak bigudilerle birlikte sarıyoruz. Sarma işleminden sonra ürünü kullanıyoruz. Üründen sonra yıkayarak saç, şeklini alıyor.Önceden kadınlar perma yapıyordu. 2023'de trend saç modellerinde, erkeklerin daha çok tercihi oldu. şeklinde konuştu.Permanın yaz aylarında kullanım kolaylığı sağladığı gerekçesiyle haftada en az 30 perma müşterisi olduklarını belirten Yüksel Hair Concept, “Kullanması kolay ve basit olduğu için erkekler artık tercih ediyor. Haftada en az 30 tane perma müşterimiz var. Yazın özellikle denizde ve güneşli havalarda daha çok tercih ediliyor. Çünkü perma saç modeli denizden çıktığımızda veya sıcak havalarda saçımız bozulsa bile perma saç bozulmuyor. Kıvırcık ve dalgalı olduğu için şekil alan ve daha güzel gözüken bir model olarak söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.Perma yaptıran müşterilerdiyor.-Anatomik saç kesimi-Protez saç-Kişiye özgü renk-Harbi permaKutlubey Mahallesi (Mimar Sinan Caddesi)1017 Sokak. No: 8(Türkiye Finans karşısında)