DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı
BASIN DUYURUSU
OTLA MÜCADELE KAPSAMINDA İLAÇLAMA YAPILACAKTIR!
9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında; Afyon-Dinar, Dinar-Kakhk, Dinar-Gümüşgün-Burdur- Isparta, Isparta-Afyon, Afyon-Dumlupınar, Afyon-Eskişehir-Kütahya, Kütahya- Dursunbey, Dursunbey-Balıkesir istasyonları arasında “özel ilaçlama treni'’ ile otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır.
Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları ve arıların uzaklaştırılması önemle duyurulur.
İLAÇLAMA TARİHLERİ ve GÜZERGÂHI
1)9.05.2022 tarihinden Afyon - Dinar arası hat kesimi ve bu arada bulunan Tınaztepe, Kocatepe, Çiğiltepe, Sandıklı Ekinova, Karakuyu, Dinar gar ve istasyonları arasında,
2)10.05.2022 tarihinde Dinar - Kaklık arası hat kesimi ve arada bulunan Dinar Gar, Tugaylı, Sütlaç, Evciler, Dazkırı Bozkurt, Kaklık gar ve istasyonları arasında,
3)11.05.2022 tarihinde Dinar - Gümüşgün, Burdur, İsparta arası hat kesimleri ve bu arada bulunan Keçiborlu, Gümüşgün, Göltaş, Bozanönü, Burdur Gar, İsparta gar ve istasyonları arasında,
4)12.05.2022 tarihinde Isparta - Afyon gar ve istasyonları arasında,
5)12.05.2022 tarihinde Afyon - Dumlupınar arası hat kesimi ve bu arada bulunan Aliçetinkaya Gar, Afyonşehir, Geçek, Balmahmut, Yıldırımkemal gar ve istasyonları arasında,
6)13.05.2022 tarihinde Afyon - Eskişehir - Kütahya arası hat kesim ve arada bulunan Gazlıgöl, İhsaniye, Döger, Degirmenözü, Çöğürler, Alayunt Müselles, Uluköy, Sabuncupınar, Porsuk, Gökcekısık, Kızılinler, Enveriye, Kütahya gar ve istasyonları arasında,
7)14.05.2022 tarihinde Kütahya - Dursunbey arası hat kesimleri ve bu arada bulunan DemirciÖren, Köprüören, Güzelyurt, Kayı, Tavşanlı, Emirler, Demirli, Değirmisaz, Balıköy, Gökçedağ, Piribeyler, Sindirler gar ve istasyonları arasında,
8)15.05.2022 tarihinde Dursunbey - Balıkesir arası hat kesimleri ve bu arada bulunan Dursunbey, Gazellidere, Mezitler, Nusrat gar ve istasyonları arasında, otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.