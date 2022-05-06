DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OTLA MÜCADELE KAPSAMINDA İLAÇLAMA YAPILACAKTIR!

tarihleri arasında;istasyonları arasında “özel ilaçlama treni'’ ile otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır.Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibarenboyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları ve arıların uzaklaştırılması önemle duyurulur.tarihindenarası hat kesimi ve bu arada bulunan Tınaztepe, Kocatepe, Çiğiltepe, Sandıklı Ekinova, Karakuyu, Dinar gar ve istasyonları arasında,tarihindearası hat kesimi ve arada bulunan Dinar Gar, Tugaylı, Sütlaç, Evciler, Dazkırı Bozkurt, Kaklık gar ve istasyonları arasında,tarihindeİsparta arası hat kesimleri ve bu arada bulunan Keçiborlu, Gümüşgün, Göltaş, Bozanönü, Burdur Gar, İsparta gar ve istasyonları arasında,tarihinde Igar ve istasyonları arasında,tarihindearası hat kesimi ve bu arada bulunan Aliçetinkaya Gar, Afyonşehir, Geçek, Balmahmut, Yıldırımkemal gar ve istasyonları arasında,tarihindearası hat kesim ve arada bulunan Gazlıgöl, İhsaniye, Döger, Degirmenözü, Çöğürler, Alayunt Müselles, Uluköy, Sabuncupınar, Porsuk, Gökcekısık, Kızılinler, Enveriye, Kütahya gar ve istasyonları arasında,tarihindearası hat kesimleri ve bu arada bulunan DemirciÖren, Köprüören, Güzelyurt, Kayı, Tavşanlı, Emirler, Demirli, Değirmisaz, Balıköy, Gökçedağ, Piribeyler, Sindirler gar ve istasyonları arasında,tarihindearası hat kesimleri ve bu arada bulunan Dursunbey, Gazellidere, Mezitler, Nusrat gar ve istasyonları arasında, otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır.