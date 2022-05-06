Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul ilinde ikamet eden E.Ç. (38) isimli şahsın, elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak üzere Isparta iline getireceği bilgisi elde edilmiştir.

Adli makamlarla koordineli olarak, 06 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen (262) adet sikke, (33) adet metal obje, (28) adet madeni para olmak üzere toplam (323) adet tarihi eser ele geçirilmiş, yakalanan şüpheli E.Ç, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmış olup, ele geçirilen tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulmuştur.

İsparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.