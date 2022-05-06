Porsche ile skoda kafa kafaya çarpiştı

Antalyayolu 40. Kilometresinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelenda 4 kişi yaralanırken araçlarda madddi hasar meydana geldi. Kazada olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri ulaşırken trafik çift yönlü olarak bir süreliğine kapatıldı.Türkiyenin en tehlikeli yollarından biri olduğu kabul edilen Dereboğazı yolunda son 1 haftada meydana gelen trafik kazası sayısı ise 7'yi aştı.Haberin videosu için youtube kanalı bağlantımıza tıklayınız...