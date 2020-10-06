Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü 06.10.2020 Salı günü (Bugün) Isparta - Burdur (Dostluk Yolu)heyelan ıslahı, toprk işleri, sanat yapıları, köprü ve BSK üstyapı inşaatı yapım çalışmaları nedeniyle muhtelif kesimlerde patlamalı kazı çalışması yapılacağını bildirdi. Bu sebeple belirtilen gün ve saatte sürücülerin işaretlere dikkat etmeleri gerekmektedir.