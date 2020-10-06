Başkanımız Ahmet ADAR Lisanslı Depoculuk Sistemi İstişare Toplantısına Katıldı

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Lisanslı Depoculuk Sistemi istişare toplantısına katıldı.Lisanslı depoculuk sisteminin durumu, yaşanan sıkıntılar ve bu uygulamayı daha da geliştirip yaygınlaştırmak için yapılması gerekenlerin istişare edildiği toplantıda Başkanımız Ahmet Adar söz aldı.Başkanımız Ahmet Adar konuşmasında şunlara yer verdi: “Isparta’da yetişen hububatların, tüccarların almış olduğu ürünlerin değerlendirmesi ve ürünlerimize katma değer sağlaması için Isparta’ya en az 20 bin tonluk lisanslı depoculuk sisteminin kurulmasını istiyoruz. Isparta, Burdur ve Antalya bölgesinde yaklaşık 800 bin tonluk hububat üretimi yapılıyor. Ancak bölgemizde Lisanslı Depo bulunmuyor. Ürünlerimizin değerlendirilmesi için lisanslı depo yatırımı ihtiyaçtır. Türkiye Ürün İhtisas Borsasının da faaliyete geçmesiyle Lisanslı depoculuk sistemi büyük önemli hale gelmiştir. Isparta’mıza da bu yatırımı kazandırmayı istiyoruz.’ dedi.