Gönen İlçe Merkezinde 7 kadın girişimci tarafından kurulan S.S. Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yeni ortak kayıtları ile 20 kişiye ulaşan üye sayısıyla yolculuğuna devam etmektedir.Kooperatif ortağı kadınlar ev şartlarında ürettikleri keçe sabunu, gül suyu, gül reçeli, salça, tarhana, erişte, bulgur, meyve ve sebze kuruları, yufka ekmek, ekşi mayalı ekmek, el açması baklava, hünnap ezmesi, hünnap sirkesi, elma sirkesi, alıç sirkesi, gül sirkesi ve üzüm sirkesi, peynir, gözleme ve börek gibi ürünleri Gönen İlçe merkezindeki mevcut satış noktasında tüketicilerin beğenisine sunmaktadırlar.Kooperatif ana sözleşmesi gereğince, tarımsal ve hayvansal üretim, ortakların ihtiyacı için girdi temini, tarımsal ve hayvansal ürünler için işleme tesisi, yine ortakların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik; market, giyim mağazası, akaryakıt istasyonu, kırsal turizm, yolcu taşımacılığı, orman ürünleri istihsali, ortakların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılama çalışmaları yapmak ve çok geniş bir alanda faaliyet gösterme yetkinliğine sahiptir.Kooperatifin kuruluşundan itibaren İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından her türlü eğitim ve rehberlik desteği verilmiş ve verilmeye devam edecektir.S.S. Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için Müdürlüğümüzce proje hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunulmuştur.Projenin Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülmesi halinde alınacak hibe desteği ile Gönen yolu üzerinde satış ve pratik yiyeceklerin sunumunun yapılacağı, içerinde lavanta ve gül bahçesinin bulunduğu kırsal turizm alanı oluşturulması amaçlanmaktadır.Eyüp ADIGÜZEL İl Müdürü