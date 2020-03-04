Mağazada, aklınıza gelen tüm elektrikli süpürge aksesuar ve yedek parçaları bulunuyor..
SÜPÜRGE YEDEK PARÇA VE AKSESUAR
Isparta'da her model ve marka süpürgeniz için toz torbası, boru, hortum, emici başlık gibi genel kategoriler ve bunların dışında özel bir parça arıyorsanız burası tam aradığınız yer.
TAMİR-BAKIM TEKNİK SERVİSİ
Süpürge Dünyasında elektrikli süpürge servisi ekipleri her marka elektrikli süpürgelerin teknik altyapısında bilgi sahibi ve tecrübeli bir şekilde elektrik süpürgesi tamiri,süpürge motoru tamiri ve bakımı gibi her türlü sorunu çözüyor.
SÜPÜRGE SATIŞI
Ayrıca mağazada bulunan sıfır veya ikinci el süpürge satışıda yapıyor.
Adres: Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı
Telefon: 0530 821 53 45