Mağazada, aklınıza gelen tüm elektrikli süpürge aksesuar ve yedek parçaları bulunuyor..Isparta'da her model ve marka süpürgeniz için toz torbası, boru, hortum, emici başlık gibi genel kategoriler ve bunların dışında özel bir parça arıyorsanız burası tam aradığınız yer.Süpürge Dünyasında elektrikli süpürge servisi ekipleri her marka elektrikli süpürgelerin teknik altyapısında bilgi sahibi ve tecrübeli bir şekilde elektrik süpürgesi tamiri,süpürge motoru tamiri ve bakımı gibi her türlü sorunu çözüyor.Ayrıca mağazada bulunan sıfır veya ikinci el süpürge satışıda yapıyor.Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı