"Sürdürülebilir Türk Mutfağı" Etkinlikleriyle Isparta Türk Mutfağı Haftası'nda Öne Çıkıyor

Isparta, "Türk Mutfağı Haftası"nda Sürdürülebilir Türk Mutfağına Odaklanıyor

Türk Mutfağı Haftası Kutlamaları Eğirdir'de Devam Ediyor

Isparta, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ikincisi kutlanan Türk Mutfağı Haftası, "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, Geleneksel, Sağlıklı" temasıyla gerçekleştiriliyor.Isparta Valiliği öncülüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler, Eğirdir ilçesinde devam ediyor. Türk Mutfağı Haftası kutlama programı, Bando eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Halk oyunları gösterileri, protokol konuşmaları ve Eğirdir Gölü'nde yapılan tekne gezisiyle birlikte yöresel yemeklerin tanıtımı da gerçekleştirildi."Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri hafta boyunca yöresel lezzetlerle devam edecek. İsparta, zengin mutfak kültürü ve geleneksel lezzetleriyle Türk mutfağının önemli bir merkezi konumunda bulunuyor. Bu özel hafta, Isparta'nın yöresel lezzetlerini tanıtmak ve sürdürülebilir bir mutfağı teşvik etmek amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan etkinliklere katılarak, yerel lezzetlerin tadını çıkarmak ve geleneksel mutfak kültürümüze katkıda bulunmak mümkün olacak.#Isparta #TürkMutfağıHaftası #SürdürülebilirMutfak #YöreselLezzetler #GelenekselMutfak