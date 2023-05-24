13 Mayıs 2023 tarihinde "HIRSIZLIK" suçundan 23 yıl 5 ay 13 gün hapis cezası kesinleşmiş ve aranma kaydı bulunan A.T. isimli şahıs yakalandı. Emniyet tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından şahıs adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

17 Mayıs 2023 tarihinde "BAŞKASINA AİT BANKA VEYA KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANILMASI SURETİYLE YARAR SAĞLAMA" suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası kesinleşmiş ve aranma kaydı bulunan F.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, Emniyet tarafından yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısları yakalamak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarda önemli başarılara imza attı.Son operasyonlar sonucunda:Ayrıca, 1 Mayıs 2023 ile 17 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı suçlardan aranan toplam 68 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 12'sinin ifadesi Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı ve serbest bırakıldı, 1'i adli para cezasına çarptırıldı, 55'i ise Isparta Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#Isparta #EmniyetMüdürlüğü #ArananŞahıslar #Güvenlik #Haber