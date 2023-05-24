Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısları yakalamak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarda önemli başarılara imza attı.
Son operasyonlar sonucunda:
- 13 Mayıs 2023 tarihinde "HIRSIZLIK" suçundan 23 yıl 5 ay 13 gün hapis cezası kesinleşmiş ve aranma kaydı bulunan A.T. isimli şahıs yakalandı. Emniyet tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından şahıs adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
- 17 Mayıs 2023 tarihinde "BAŞKASINA AİT BANKA VEYA KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANILMASI SURETİYLE YARAR SAĞLAMA" suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası kesinleşmiş ve aranma kaydı bulunan F.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, Emniyet tarafından yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
#Isparta #EmniyetMüdürlüğü #ArananŞahıslar #Güvenlik #Haber