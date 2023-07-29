Isparta 32 Spor Yeni Sezona Hazır!

"Isparta 32 Spor, Davraz Kampını Moralli Tamamladı! Yeni Sezona Hazır"

Kısa Açıklama: TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Davraz kampını başarıyla tamamlayarak güç depoladı ve kuvvet çalışmalarını sonlandırdı. Teknik direktör Hakan Hayati Karaca, futbolcuların performansından memnun olduğunu ve yeni sezona hazır olduklarını belirtirken, takıma tecrübeli bir kaleci ve 2-3 takviye daha yapma planları olduğunu açıkladı. Pembe-yeşilliler, Pazartesi gününden itibaren Afyon'da hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürecek ve taraftarlarıyla birlikte başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.