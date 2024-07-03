Klima ve Buzdolabı Kullananlar Dikkat: 23 bin TL Ceza Kesilecek

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte klima ve buzdolabı kullanımı da yoğunlaştı. Ancak bu cihazların aşırı kullanımı, gürültü şikayetlerine ve yüksek para cezalarına neden olabiliyor.

Gürültü Kirliliği ve Para Cezaları

Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak havalar nedeniyle klima ve buzdolabı kullanımı arttı. Ancak bu cihazların özellikle gece ve sabah saatlerinde çıkardığı gürültü, apartman sakinlerini rahatsız ediyor ve komşuluk ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Gürültü şikayetleri nedeniyle kesilen para cezaları ciddi boyutlara ulaşabiliyor:

Klima veya buzdolabının belirli ses sınırlarını aşması durumunda uygulanan para cezası, 2024 yılı itibarıyla 7.667 TL olarak belirlendi.

Bu ceza miktarı, ihlalin ciddiyetine göre 3 katına kadar çıkarılabiliyor, yani 23 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Cezaların Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler

Gürültü kirliliğine neden olan cihazların düzenli bakımının yapılması ve doğru şekilde kullanılması büyük önem taşıyor. Ankara Barosu avukatlarından Merve Türkmen Kaplan, apartman yaşamında gürültü şikayetleriyle başa çıkmanın yollarını şöyle açıkladı:

Uyarılar ve Apartman Kuralları: İlk aşamada, gürültü yapan cihaz sahiplerine uyarılar yapılmalı ve apartman kuralları hatırlatılmalı.

İlk aşamada, gürültü yapan cihaz sahiplerine uyarılar yapılmalı ve apartman kuralları hatırlatılmalı. Hukuki Süreç: Uyarıların sonuç vermemesi durumunda, hukuki süreç başlatılarak mahkemeye başvurulabilir. Mahkemeden gerekli tedbir kararlarının alınması istenebilir.

Bu düzenlemeler, apartman sakinlerinin huzurunu korumayı ve gürültü kirliliğini en aza indirmeyi amaçlıyor. Klima ve buzdolabı gibi cihazların kullanımı sırasında dikkatli olunması, hem komşuluk ilişkilerini hem de maddi durumları koruma açısından büyük önem taşıyor.