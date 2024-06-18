Süleyman Demirel, Vefatının 9. Yılında Kabri Başında Anıldı

17 Haziran 2015 tarihinde hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, vefatının 9. yılında İslamköy Çalca Tepe'de bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Hasan Basri Sönmez, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, eski bakan ve milletvekilleri, askeri erkan, Demirel ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Ardından Süleyman Demirel’in özgeçmişi okundu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı tarafından kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören, Demirel ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi.



