**Isparta'da Bayram Tatili Süresince Trafik Tedbirleri En Üst Düzeyde Uygulanıyor**Kurban Bayramı tatilinin idari izinle 9 güne çıkmasının ardından, bayram öncesi karayollarında yoğun bir trafik yaşanıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da da İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için uygulama ve önlemlerini sıklaştırdı. Rutin bilgilendirme denetimlerinin yanı sıra ekipler, radarlı hız kontrollerini de arttırarak trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.Vali Aydın Baruş, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak ile birlikte İstanbul Yolu üzerindeki SDÜ polis uygulama noktası, Gölcük Yolu polis uygulama noktası ve Sav Kasabası polis uygulama noktasında devam eden denetimlere katıldı. Vali Baruş, SDÜ uygulama noktasında hız sınırlarını ihlal eden sürücülere, hızlı araç kullanmanın oluşturacağı zararlar hakkında bilgilendirmede bulundu ve tüm sürücülerden trafik kurallarına eksiksiz uymalarını istedi.Vali Baruş, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmanın önemini anlatarak tüm vatandaşlara huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Vali Baruş, açıklamasında şunları söyledi:“Bayram tatili süresince trafik tedbirlerimizi en üst düzeyde uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri için tüm trafik ekiplerimizle sahadayız. Hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri takılması gibi temel trafik kurallarına riayet edilmesi hayati önem taşıyor. Tüm sürücülerimize ve yolcularımıza kazasız belasız bir bayram diliyorum.”Kamuoyuna saygıyla duyurulur.