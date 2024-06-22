Bakanlık Açıkladı: 81 İlde Geçerli Olacak!

### Emekliler İçin Tren Biletlerinde İndirim Kampanyası Başladı



**Ankara** – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024 yılını "Emekli Yılı" ilan ederek emeklilere yönelik çeşitli projeler ve indirim kampanyaları başlattı. Bu kapsamda, tren biletlerinde uygulanan yüzde 10 indirimden faydalanan emekli sayısı açıklandı.



Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan itibarıyla Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde başlatılan indirim kampanyasından bugüne kadar 62 bin emeklinin yararlandığını belirtti. Uraloğlu, "Akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak YHT'leri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız nisan ayının başından bu yana YHT'lerle 37 bin 500, ana hat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı." dedi.



Son 22 yılda 275 milyar dolarlık ulaşım altyapısı yatırımı yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, emekli vatandaşların günlük yaşamda daha aktif rol almalarını ve toplumdan kopmamalarını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.



Bakan Uraloğlu, emeklilere seyahatlerinde kolaylık sağlamak için çeşitli önlemler aldıklarını da belirterek, "Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olan emeklilerimiz başımızın tacıdır. Onları trenlerimizde misafir etmekten mutluluk duyarken, trenlerimizde konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz 'Turuncu Masa' uygulamasıyla yaşlı veya hareket kısıtlı vatandaşlarımıza destek oluyoruz." şeklinde konuştu.



Emekliler, bu indirim kampanyası sayesinde daha uygun fiyatlarla seyahat etme imkanı bulurken, ülke genelinde toplumsal katılımlarını artırma fırsatı yakalıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu tür projelerle emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.