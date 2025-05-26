Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinden Film Söyleşisi Etkinliği

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından Turna Misali film gösterimi ve söyleşi etkinliği gerçekleştirildi. Proje kapsamında üniversitemiz İletişim Fakültesi öğrencilerine ödüllü festival filmi Turna Misali okulumuzda ilk kez izletildi ve yönetmen Eren Boz, yapımcı Eyüp boz ile söyleşi gerçekleştirildi.Proje Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kongre Merkezi'nde 23 Mayıs Cuma günü saat 14.30'da başladı ve 17.30'da sona erdi. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğrencileri Simge Güvenç, BeydaTatlışeker, Berfin Kartal, Mustafa Güneş, Nazlı Durca, Ayşenur Özden, Ali Demir'den oluşan ekip, önce ödüllü festival filmi Turna Misali ile öğrencileri buluşturdu ardından yapımcı Eyüp Boz, yönetmen Eren Boz ile söyleşi gerçekleştirdi.Söyleşi konuklarımız Yapımcı Eyüp Boz ve Yönetmen Eren Boz " Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği Profesyonel Halkla İlişkiler ve Tanıtım AraştırmalarıFilm gösterimi ve söyleşi etkinliğinde filmimizin gösterilmesinden dolayı çok mutlu olduk. Öğrencilerle birlikte filmimizi izleyip film ve sinema üzerine sohbet etmek bizim için güzel bir deneyimdi. Öğrencilerin kendi başlarına böyle bir etkinlik düzenlemelerini de takdir ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. Bizlere çok güzel sorular hazırlamışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür başarıları çalışmalarına profesyonel hayatta da imza atmalarını diliyoruz.Proje ekibinde yer alan BeydaTatlışeker " Öncelikle böyle deneyimli ve sektörün içinden iki insanı ağırlamak çok gurur verici ve öğreticiydi. Böyle bir organizasyona ön ayak olmaktan mutluluk duyuyorum. " Proje ekibinde yer alan bir diğer arkadaşımız Berfin Kartal " Bu tarz etkinlikler bizim gelişmemiz için oldukça etkili olduğundan bu etkinliklerde rol almak son derece eğlenceli ve öğreticiydi.