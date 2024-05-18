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Süleyman Demirel Üniversitesi Genel Sekreterlik Vekilliği Görevinden Ayrıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi Genel Sekreterlik Vekilliği Görevinden Ayrıldı
ISPARTA
Tarih:
17.05.2024 21:32
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Süleyman Demirel Üniversitesi’nin idari teşkilatının başı olan Genel Sekreterlik Makamı’nda 9 yıldır vekâleten Genel Sekreter görevini sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin Aydın dönemi sona erdi.
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