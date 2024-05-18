Sürü Merada, Çoban Karavanda: Isparta'da Küçükbaş Hayvancılığa Destek

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Beyceğiz köyünde, küçükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamak amacıyla yürütülen "Sürü Merada, Çoban Karavanda" projesi kapsamında, 15 çobana karavan teslim edildi. Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Isparta İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje kapsamında gerçekleştirilen teslim törenine, bölgenin yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.Vali Aydın Baruş'un da katıldığı törende yapılan konuşmalarda, küçükbaş hayvancılığın ülkenin doğal koşullarına uyum sağlayan önemli bir sektör olduğu vurgulandı. Küçükbaş hayvancılığın, Anadolu kültürünün devamlılığını sağlayan ve ekonomik anlamda önemli katkılar sunan bir sektör olduğu belirtildi. Isparta'da küçükbaş hayvan varlığının önemine dikkat çekilerek, projenin bu alandaki gelişmeyi desteklemesi ve çobanların yaşam standartlarını arttırması hedeflendiği ifade edildi.Proje kapsamında 15 çobana karavan dağıtımı yapılarak, özellikle mera ve yaylalarda çalışan çobanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve konforlarının arttırılması hedeflendi. Ayrıca, törenle birlikte Beyceğiz köyünde bulunan mera alanlarında yapılan ıslah çalışmaları tamamlanarak hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunuldu.Törende, küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan meraların otlatma mevsiminin başlaması da kutlandı. Isparta'da birçok yerleşim biriminde gerçekleştirilen mera ıslah ve amenajman projelerinin önemi vurgulandı. Bu projelerle köylülerin kaba yem üretiminde artış sağlanması ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi hedeflendi.Ayrıca, törende en güzel kuzu yarışması ve koyun kırkma yarışması gibi etkinlikler düzenlendi. Dereceye girenlere ödüller verilerek, karavanları teslim edildi ve Belceğiz köyündeki meranın açılışı gerçekleştirilerek koyun ve kuzular meraya salındı.Törenlerin ardından Vali Baruş, Belceğiz İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve eğitimleri hakkında sohbet etti. Ardından Şarkikaraağaç Kaymakamlığı'na geçen Vali Baruş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ilçe belediye başkanını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.